Врач рассказала, как восстановить сердце после вредных привычек

Полностью отменить ущерб от курения и нездорового образа жизни невозможно, но при ранних нарушениях сердцу можно помочь восстановиться уже за 3–6 месяцев, сообщила РИАМО врач, эксперт лаборатории «Гемотест» Ольга Уланкина.

«Обнулить последствия вредных привычек невозможно, но улучшить состояние сердечно-сосудистой системы реально. Сердечная мышца обладает способностью к адаптации. Например, когда человек бросает курить, переходит на сбалансированный рацион, нормализует давление и добавляет в жизнь ежедневную физическую активность, в миокарде запускаются процессы восстановления», — рассказала Уланкина.

Она добавила, что уже через 3–6 месяцев здорового образа жизни и регулярных аэробных нагрузок (ходьба, плавание, велосипед) улучшается сократительная функция сердца, увеличивается ударный объем.

«Если человек изменяет образ жизни на стадии функциональных нарушений — то есть на начальной стадии, когда нарушения в работе сердечной мышцы незначительны, а симптомы могут появиться при физической нагрузке, — шансы на восстановление максимальны. Важен и возраст человека. После 40 лет процессы регенерации замедляются, поэтому усилий на восстановление может понадобиться больше», — предупредила врач.

Уланкина отметила, что также влияет характер повреждений: некоторые носят необратимый характер. Образовавшиеся рубцы после инфаркта, выраженный атеросклероз коронарных артерий или клапанные пороки требуют уже медицинского вмешательства.

«Но даже в этих случаях правильный образ жизни значительно улучшает прогноз, хотя и не гарантирует полного излечения. Чаще всего болезнь переводится в контролируемую форму, и качество жизни не будет ухудшаться лишь при строгом соблюдении рекомендаций врача. Возвращение к нездоровому образу жизни запустит болезнь вновь», — предостерегла специалист.

11 августа отмечается Международный день здорового сердца. Эта дата посвящена тому, чтобы привлечь внимание к сердечно-сосудистым заболеваниям, которые являются одной из основных причин смертности.