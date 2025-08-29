Врач рассказала, как подготовить иммунитет к сезону простуд

Осенью нагрузка на иммунную систему возрастает, а запас витаминов, накопленный за лето, быстро расходуется. Сезонные фрукты, солнце, отдых на море дают организму ресурс, но его хватает лишь на месяц-полтора. Уже к середине октября защитные силы начинают работать в условиях дефицита, и именно в это время резко растет число случаев ОРВИ. Об этом сообщила РИАМО врач-эксперт медицинской компании «ЛабКвест» Вера Сережина.

Витамины D и C

«Первым делом стоит обратить внимание на витамин D. Распространено мнение, что летом он в избытке благодаря солнцу и питанию. На практике же результаты анализа часто показывают дефицит или нижнюю границу нормы. Но важно знать, что физиологически достаточным уровнем витамина D в крови является уровень в два раза выше, чем нижняя граница.

Частые вирусные инфекции в осенний период напрямую связаны с недостатком витамина D. Принимать его нужно круглогодично, даже летом, а дозировку подбирает врач на основании анализов», — сказала врач.

Не менее важен витамин С. Он стимулирует выработку гамма-интерферона и поддерживает противовирусный иммунитет. Но в отличие от витамина D его невозможно накопить — он водорастворимый и быстро расходуется. Летом с фруктами и ягодами проблем с его достатком в организме нет, но с наступлением осени в рацион стоит добавить клюкву, бруснику, облепиху, шиповник.

Подойдут морсы, чаи, замороженные ягоды, а также привычные блюда вроде каши или творога с добавлением ягод. Хорошими источниками витамина С остаются зеленый лук и квашеная капуста, причем в процессе нарезки и ферментации его количество в капусте даже увеличивается.

Микроэлементы и рацион

«Для крепкого иммунитета необходимы и микроэлементы — железо, цинк, селен, медь. Люди с анемией или железодефицитом входят в группу риска по ОРВИ, поэтому важно вовремя выявлять проблему и корректировать ее препаратами или изменением рациона. Часто усвоение железа нарушается из-за нехватки белка или того же витамина D, и здесь одна проблема тянет за собой другую», — добавила Сережина.

С началом холодов полезно разнообразить питание специями с разогревающим эффектом, жирной морской рыбой, сухофруктами, натуральными чипсами из овощей или фруктов. Такие продукты обеспечивают организм витаминами и микроэлементами без лишней нагрузки на ЖКТ. Вяленые ягоды, сушеная малина или клюква могут стать хорошей альтернативой магазинным сладостям.

Вакцинация от гриппа

«Все эти меры относятся к неспецифическим способам укрепления иммунитета: они помогают клеткам работать устойчиво и не „сдаваться“ при встрече с инфекцией. Но есть и специфическая защита — вакцинация от гриппа. Проводить ее лучше в сентябре или начале октября, особенно тем, кто много контактирует с людьми или имеет ослабленный иммунитет. Вакцина помогает снизить риск тяжелого течения заболевания и становится дополнительным звеном в системе защиты организма», — заключила врач.