Врач рассказала, как нарастить мышцы на безмясной диете и сохранить либидо

Врач Кашух: на безмясной диете нужно включать в рацион яйца, рыбу и орехи

Отказ от мяса действительно усложняет набор мышечной массы, но при правильном подходе можно эффективно поддерживать физическую форму, сообщила РИАМО гастроэнтеролог, эксперт Лаборатории «Гемотест» Екатерина Кашух.

«На безмясной диете может быть сложнее набрать мышечную массу. Во-первых, растительные продукты содержат меньше белка — основного строительного материала для мышц. Во-вторых, в них меньше аминокислот, необходимых для синтеза белка. В-третьих, растительный белок усваивается хуже, чем животный», — сказала Кашух.

Она добавила, при грамотном подходе можно успешно поддерживать мышечную массу и на безмясной диете.

«Чтобы компенсировать нехватку белка, необходимо включать в рацион рыбу, яйца и растительные продукты — орехи, бобовые, зерновые. Это обеспечит организм всеми необходимыми аминокислотами», — посоветовала врач.

Кашух также прокомментировала мнение о снижении либидо при отказе от мяса.

«Научных доказательств этого пока недостаточно. Но действительно, дефицит витаминов и минералов, а также изменения в гормональном фоне могут негативно влиять на сексуальное влечение. С другой стороны, если отказ от мяса помогает нормализовать вес и улучшить кровообращение, либидо, напротив, может повыситься», — отметила эксперт.

Она резюмировала, что сбалансированное питание и разнообразие в рационе помогают сохранить здоровье и физическую форму даже при отказе от мяса.

20 марта во всем мире отмечается Международный день без мяса. В этот день многие магазины и рестораны отказываются от продажи мясной продукции, а активисты пропагандируют вегетарианство. В некоторых странах этот праздник получил государственную поддержку.