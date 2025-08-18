Врач рассказала, как аллергия на пыльцу ухудшает память и внимание

Полынь и амброзия могут не только вызвать насморк и слезотечение, но и снизить концентрацию и кратковременную память почти вдвое. Чтобы поддержать когнитивные функции мозга, рекомендуется увеличить в рационе долю продуктов, богатых кверцетином, сообщила РИАМО врач, эксперт лаборатории «Гемотест» Александра Филева.

«Когда цветут полынь и амброзия, их микроскопическая пыльца не только вызывает насморк и слезотечение, но и провоцирует воспалительную реакцию во всем организме, мешая нормальной работе головного мозга, включая гиппокамп — центр памяти. У большинства аллергиков в этот период снижается концентрация внимания, а кратковременная память ухудшается почти вдвое», — сказала Филева.

Она добавила, что к тому же многие хронически недосыпают из-за затрудненного дыхания и испытывают постоянный стресс от неприятных симптомов и это тоже становится причиной снижения когнитивных функций.

«Чтобы вернуть ясность мышления без сильнодействующих препаратов, важно полностью пересмотреть ежедневные привычки. В первую очередь нужно создать гипоаллергенное пространство: ежедневно делать влажную уборку жилья, установить очиститель воздуха с НЕРА-фильтром, который поможет снизить концентрацию пыльцы в помещении», — рассказала врач.

Филева отметила, что после возвращения с улицы следует сразу переодеваться, принимать душ и промывать нос изотоническим раствором.

«Чтобы поддержать когнитивные функции мозга, рекомендуется увеличить в рационе долю продуктов, богатых природным антигистаминным веществом кверцетином, которое содержится в яблоках, каперсах, красном луке. Потребление жирной рыбы или использование льняного масла способствует уменьшению воспалительных процессов благодаря содержанию омега-3 жирных кислот. И не забывайте пить достаточно жидкости — вода выводит токсины и оптимизирует умственные способности», — посоветовала специалист.

Она заключила, что, если симптомы серьезно мешают работе, стоит рассмотреть с врачом вариант приема антигистаминных препаратов нового поколения — они не вызывают сонливости и сохраняют ясность мышления.