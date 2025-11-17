Врач рассказал, почему россиянам важно проходить диспансеризацию

Важно все знать и понимать о своем организме. Например, пройдя диспансеризацию, можно уже оценивать свое состояние и осознавать риски — есть меньше сладкого, больше двигаться, начать принимать витамины. Все это разъяснит доктор, индивидуально. Об этом РИАМО сообщила врач-инфекционист Королевской городской больницы Роза Сивякова.

По словам врача, нужно бережно и с вниманием относиться к себе, помнить, что в здоровом теле здоровый дух и регулярно проверяться. Для каждого возраста есть свои особенности.

«Так, в 45 лет однократно проводят эзофагогастродуоденоскопию (ФГДС или гастроскопию). При помощи этого исследования можно определить наличие рака пищевода, желудка и двенадцатиперстной кишки. Для профилактики рака груди женщинам от 40 до 75 лет раз в два года нужно делать маммографию», — сказала Сивякова.

А мужчинам в возрасте 45, 50, 55, 60 и 64 лет нужно пройти исследование на определение простат-специфического антигена в крови для исключения рака предстательной железы.

