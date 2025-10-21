Врач рассказал о причинах набора веса после уменьшения желудка

На сегодняшний день бариатрическая хирургия остается самым эффективным методом лечения ожирения: после операции пациенты теряют десятки килограммов, нормализуют давление, уровень сахара и возвращаются к активной жизни. Но в некоторых случаях через несколько лет вес частично возвращается. О том, почему это происходит, как этого избежать, рассказал РИАМО бариатрический хирург «СМ-Клиники» Владислав Давыдов.

Главная цель операции по уменьшению желудка

Как отметил врач, операция показана не ради эстетики, а ради здоровья. Она показана тогда, когда индекс массы тела (ИМТ) превышает 35 кг/м² — особенно если уже есть сопутствующие заболевания: диабет второго типа, гипертония, апноэ сна, болезни суставов. Иногда операция может быть рекомендована и при ИМТ от 30 до 35, если у человека уже появились метаболические нарушения и другие методы — диета, спорт, препараты — не дали результата.

«Главная цель — не просто похудение. После снижения веса улучшается обмен веществ, нормализуется сахар, давление, снижается риск сердечно-сосудистых заболеваний. По сути, это способ вернуть человеку здоровье и активность, а не просто уменьшить цифру на весах. За первый год пациенты теряют 60–80% лишнего веса, а вместе с этим уходят многие болезни. Главное — продолжать соблюдать рекомендации и менять образ жизни», — подчеркнул Давыдов.

Причины возвращения веса после операции

По его словам, возвращение веса — нечастое, но известное явление. Примерно у 15–20% пациентов спустя несколько лет часть килограммов может вернуться. И причины здесь могут быть разные.

Во-первых, поведенческие — если человек со временем возвращается к прежним привычкам: частые перекусы, сладкие напитки, «мягкие калории» вроде мороженого или кофе с сиропами.

Во-вторых, физиологические — желудок со временем может немного растянуться, особенно если регулярно переедать.

Есть и гормональные причины — у некоторых пациентов через несколько лет изменяется уровень гормонов, влияющих на аппетит и метаболизм.

И, наконец, психологические — если человек раньше «заедал» стресс, а причина не проработана, риск повторного набора веса выше.

«Ошибка многих — воспринимать операцию как „готовое решение“. На самом деле это только начало пути. Если не менять пищевое поведение и образ жизни, результат со временем теряется», — отметил бариатрический хирург.

Как сохранить результат

Чтобы избежать набора веса, важно правильно пройти реабилитацию. Как обратил внимание специалист, это не просто восстановление после операции, а выстраивание новых привычек. Для сохранения результата, важно соблюдать простые, но важные правила:

питаться регулярно и медленно. 4–5 раз в день маленькими порциями, тщательно пережевывая пищу;

сделать белок основой рациона, так как белковые продукты (мясо, рыба, творог, яйца) помогают сохранять мышцы и высокий уровень обмен веществ;

не пить во время еды. Это мешает насыщению и способствует растяжению желудка;

исключить жидкие калории. Сладкие напитки, соки, алкоголь — главный враг стабильного результата;

следить за анализами. Принимать витамины и микроэлементы, наблюдаться у врача;

работать с психологом. Особенно если переедание было связано с эмоциями;

больше двигаться. Ежедневная активность — лучший способ закрепить эффект и сохранить энергию.

«Бариатрическая хирургия — это не финал, а старт новой жизни. Если пациент воспринимает операцию как возможность изменить себя, а не как „волшебную таблетку“, то результат сохраняется на долгие годы. Главное — бережно относиться к своему телу и не забывать, ради чего все начиналось», — резюмировал Давыдов.

