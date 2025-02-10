Врач рассказал, как правильно готовить бобовые, чтобы не болел живот

Врач Неронов: перед приготовлением бобовые нужно замочить, чтобы не болел живот

Чтобы правильно готовить бобовые и избежать вздутия и дискомфорта, рекомендуется предварительно замачивать их в воде на 8–12 часов, сообщил РИАМО врач-гастроэнтеролог АО «Медицина» (клиника академика Ройтберга), д.м.н. Владимир Неронов.

«Затем варить до полной готовности. Можно добавлять в воду специи, такие как тмин или фенхель, которые помогают снизить образование газов», — сказал Неронов.

Он добавил, что после варки стоит тщательно промыть бобовые под холодной водой, чтобы убрать остатки олигосахаридов.

«При этом бобовые могут полноценно заменить мясо в рационе благодаря высокому содержанию растительного белка и необходимых аминокислот. Для полноценного питания их можно сочетать с зерновыми, такими как рис или киноа, чтобы получить все незаменимые аминокислоты, характерные для мясных продуктов», — отметил врач.

Неронов уточнил, что бобовые также содержат множество витаминов и минералов, которые способствуют здоровью.

10 февраля по решению ООН отмечается Всемирный день зернобобовых. Зернобобовыми называют сухие семена бобовых растений, то есть растений, плоды которых созревают в стручках. Самыми известными являются горох, фасоль, чечевица и нут. Они входят в состав главных блюд и являются неотъемлемым элементом кухонь всего мира.