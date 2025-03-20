Врач-психотерапевт раскрыла секрет хорошего самочувствия весной

Регулярные прогулки, утренняя зарядка, занятия йогой, стретчинг помогут справиться с весенней усталостью и слабостью. Физическая активность — ключ к хорошему самочувствию, сообщила РИАМО врач-психотерапевт АО «Медицина» (клиника академика Ройтберга), к. м. н. Ирина Крашкина.

«Регулярные прогулки, утренняя зарядка или занятия йогой помогут справиться со стрессом и улучшить общее состояние», — добавила Крашкина.

Она отметила, что растяжка и расслабляющие упражнения также полезны в этот период.

«Стретчинг и дыхательные практики помогают снять мышечное напряжение и стабилизировать эмоциональный фон. Это особенно актуально для тех, кто испытывает весенний стресс», — добавила врач.

Крашкина подчеркнула, что важно соблюдать режим сна и питания. Все это является основой крепкого здоровья.

«Ложитесь спать в одно и то же время, старайтесь высыпаться. А в рационе увеличьте количество сезонных овощей, фруктов и белков, чтобы поддерживать организм. Также следите за уровнем потребления воды, так как обезвоживание может усугублять усталость и головные боли», — резюмировала специалист.