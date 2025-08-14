Врач предупредила об опасности «картофельного поста» для здоровья

Монодиета из жареной картошки во время поста не обеспечивает организм белками, витаминами и минералами, сообщила РИАМО врач, эксперт лаборатории «Гемотест» Екатерина Кашух.

«Пост не должен сводиться к монодиете из одного продукта, даже если это сытная жареная картошка. В ней больше жиров, чем полезных углеводов, а необходимых белков, витаминов и минералов нет вообще. Такой рацион может навредить здоровью, вызвать слабость и проблемы с пищеварением. Избыток крахмала и жира нарушает обмен веществ, провоцируя скачки сахара в крови и набор веса», — сказала Кашух.

Она добавила, что также встает проблема нехватки железа. К сожалению, железо из растительной пищи усваивается очень плохо.

«Поэтому людям с железодефицитной анемией, женщинам с обильными менструациями нужно обсудить с врачом отказ от животных продуктов. Меню должно быть сбалансированным, включать источники белка, медленных углеводов, клетчатки, витаминов. Белок можно получить из растительной пищи — грибов, чечевицы, фасоли и нута», — перечислила врач.

Кашух отметила, что разнообразие сезонных овощей, фруктов и зелени сделает постное меню не только безопасным, но и полезным.

С 14 по 28 августа в православии проходит Успенский пост. Его установили в честь праздника Успения Пресвятой Богородицы. Это летний, строгий и многодневный пост, во время которого нельзя есть мясо, яйца и молочные продукты. В эти дни рекомендуется молиться, читать Священное писание и заниматься благотворительностью.