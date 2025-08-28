Врач перечислила продукты для идеального школьного перекуса

Цельнозерновой хлеб с сыром, йогурт без сахара, орехи и фрукты помогают поддерживать энергию и концентрацию ребенка на уроках, сообщила РИАМО врач-невролог, эксперт лаборатории «Гемотест» Екатерина Демьяновская.

«К перекусу школьника много требований: он должен давать энергию и помогать поддерживать концентрацию, но при этом не вызывать перепадов уровня глюкозы крови. Лучше всего подходят продукты, содержащие белки и сложные углеводы. Это может быть цельнозерновой хлеб с сыром или запеченной индейкой, йогурт без сладких добавок, немного орехов, если у ребенка нет аллергии, свежие фрукты или овощи», — рассказала Демьяновская.

Она добавила, что в качестве напитка можно дать с собой чистую воду или несладкий компот.

«Сладостей, газировок и чипсов стоит избегать — они вызывают резкий подъем, а потом падение уровня глюкозы в крови, это приводит к утомляемости, ухудшению внимания, памяти. Соки и сладкие напитки также лучше оставить для праздников. Важно, чтобы перекус насыщал, но при этом был умеренным по объему. Его задача — помочь ребенку сохранить силы до обеда», — пояснила врач.

Демьяновская уточнила, что, если превратить перекус в полноценный прием пищи, ребенок может чувствовать сонливость, вялость, хуже концентрироваться на уроках. Это объясняется тем, что энергия тратится на переваривание пищи. Поэтому лучше, если порция перекуса будет небольшой, а еда — легкой.

«Стоит учитывать и практический момент: школьный перекус нужно хранить так, чтобы он не испортился. Йогурт, сыр или мясные продукты лучше класть в маленький термопакет или контейнер, а если в школе жарко, можно положить охлаждающий элемент. Фрукты и овощи удобно нарезать порционными кусочками и упаковывать в контейнер — так их проще будет есть, и они не потеряют свежесть», — отметила специалист.

Она резюмировала, что орехи и сухофрукты лучше разложить по порционным пакетикам с учетом нормы потребления для конкретного возраста, а не давать сразу всю упаковку. И, конечно, нужно обучить ребенка всегда мыть руки перед приемом пищи.