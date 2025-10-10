Врач перечислила овощи, которые нужно есть при болях в суставах

Пасленовые овощи могут усиливать суставные боли, тогда как продукты с кальцием, витамином D и растительными маслами, наоборот, поддерживают здоровье костей, сообщила РИАМО невролог, эксперт лаборатории «Гемотест» Екатерина Демьяновская.

«Не менее важна профилактика остеопороза — нарушения костной структуры, часто сопровождающего артрит. Для этого рацион должен содержать оптимальное количество витамина D и кальция. Кроме того, в ежедневный рацион нужно включать растительные масла с полиненасыщенными жирными кислотами, поскольку они положительно влияют на динамику воспалительного процесса, а также достаточно овощей, несладких фруктов и ягод», — рассказала Демьяновская.

Она предупредила, что пасленовые овощи — помидоры, баклажаны, картофель — содержат соланин и другие гликоалкалоиды, которые, по некоторым данным, могут усиливать суставные боли.

«Однако здесь важна индивидуальная реакция: если вы не замечаете ухудшения после употребления этих овощей, полностью отказываться от них не обязательно. Полезно вести пищевой дневник, чтобы выявить индивидуальные реакции на разные продукты», — отметила врач.

Каждый год 12 октября отмечается Всемирный день борьбы с артритом. Инициатором проведения этой даты стала Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ). Цель мероприятий в этот день — привлечь внимание к проблеме заболевания артритом, в том числе профилактике, ранней диагностике и реабилитации пациентов.

