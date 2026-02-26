Врач объяснила, почему зимой постоянно хочется есть

Врач Лебедева: зимой больше хочется есть, так как тело тратит энергию на обогрев

Зимой многие замечают повышение аппетита, и у этого явления есть научное обоснование. Как отмечает кандидат медицинских наук, доцент университета РОСБИОТЕХ Анастасия Лебедева, в основе лежат естественные процессы поддержания теплового баланса в теле, пишет Life.ru .

При воздействии низких температур тело вынуждено тратить больше энергии на собственный обогрев и сохранение необходимой температуры жизненно важных систем. Ускоренный метаболизм, сопровождающий этот процесс, ведет к росту потребности в энергетических ресурсах, что субъективно ощущается как более сильное чувство голода.

«Кроме того, холод влияет на гормональный фон. Уровень гормонов, регулирующих чувство голода и сытости — грелина и лептина, может меняться при низких температурах, что дополнительно стимулирует желание есть. В результате организм „требует“ больше пищи, особенно богатой углеводами и жирами, которые быстрее обеспечивают энергией и помогают согреться», — рассказала Лебедева.

По словам эксперта, наиболее выражено голод проявляется у тех, кто много времени проводит на открытом воздухе или увлечен зимним спортом. В подобных обстоятельствах закономерно увеличивается объем съедаемого, а также возникает желание выбирать более сытную, высококалорийную еду. Пища с большой энергетической ценностью позволяет эффективнее восполнять затраты тепла.

При этом специалист отметила, что возрастающий аппетит в сезон холодов — это естественная приспособительная реакция. Тем не менее, чтобы сохранить здоровье, следует делать акцент на полноценном и разнообразном рационе, контролируя размер порций. Стоит ограничивать избыточное употребление сладостей и жирных блюд, часто ведущих к чрезмерному потреблению калорий.

Подписывайтесь на канал РИАМО в MAX.