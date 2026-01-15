Врач объяснила, почему шаурма ассоциируется с отравлениями

Шаурма сама по себе неопасна для здоровья, но риск пищевых отравлений связан с нарушением санитарных норм в отдельных точках общепита, сообщила РИАМО врач-гастроэнтеролог, эксперт лаборатории «Гемотест» Екатерина Кашух.

15 января отмечается Всемирный день шаурмы. Это блюдо из мяса, обжаренного на вертеле, в лаваше или пите с овощами, специями и соусом.

«Эта ассоциация (про отравление шаурмой — ред.) связана не с блюдом как таковым, а с конкретными условиями в некоторых точках общепита. Риск отравлений возникает, когда нарушается гигиена приготовления и санитарные нормы. Сырые и готовые ингредиенты зачастую хранятся в условиях температур, не соответствующих нормам хранения. Подолгу используется мясо, которое стоит на гриле без обновления», — рассказала Кашух.

Она добавила, что нарезанные овощи могут по несколько часов находиться на прилавке без холода.

«Соусы на основе майонеза или сметаны часто готовят заранее и используют в течение дня, не убирая в холодильник: они легко становятся средой для размножения микроорганизмов. Потенциальная опасность также может быть связана с повторным разогревом мяса — такой способ не гарантирует гибель бактерий», — пояснила врач.

