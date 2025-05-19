Врач объяснила, как снять стресс перед ЕГЭ с помощью физической активности

Подготовка к ОГЭ и ЕГЭ часто превращается в марафон сидения за учебниками, но такой подход может дать обратный эффект: 85% подростков в период экзаменов ведут малоподвижный образ жизни, а 79% злоупотребляют вредной едой. При этом именно физическая активность — мощный инструмент для улучшения памяти и концентрации, сообщила РИАМО старший врач-педиатр АО «Медицина» (клиника академика Ройтберга), к. м. н. Екатерина Морозова.

«Дело в том, что во время движения усиливается кровообращение, в том числе и в мозге. Простая прогулка в парке или короткая разминка между занятиями может повысить продуктивность на 20–30%», — рассказала Морозова.

Йога, плавание или даже танцы под любимую музыку не просто снимают напряжение — они стимулируют выработку эндорфинов, естественных антидепрессантов нашего организма.

Не менее важен и сон. Многие школьники жертвуют ночным отдыхом ради дополнительных часов подготовки, но это большая ошибка.

«Ученые доказали: недосып снижает способность к обучению на 40%. Старайтесь ложиться до полуночи — именно в это время мозг наиболее эффективно обрабатывает и систематизирует полученную за день информацию», — заключила педиатр.

Основной период ЕГЭ в этом году стартует 23 мая с экзамена по истории, литературе и химии. Резервные даты сдачи ЕГЭ — 16-20 июня и 23 июня, дополнительные дни — 3-4 июля, когда выпускники смогут пересдать предметы для улучшения результатов.