Врач Неронов назвал симптомы отравления продуктами питания

Отравление продуктами питания чаще всего проявляется через несколько часов после употребления и характеризуется симптомами, такими как боли в животе, рвота, понос, сообщил РИАМО врач-инфекционист АО «Медицина» (клиника академика Ройтберга), доктор медицинских наук Владимир Неронов.

«Первая помощь при пищевом отравлении является крайне важным шагом в спасении пострадавшего. Отравление продуктами питания чаще всего проявляется через несколько часов после употребления и характеризуется симптомами, такими как боли в животе, рвота, понос», — сказал Неронов.

Он добавил, что среди симптомов также наблюдаются головокружение, слабость и повышенная температура.

«Для профилактики отравлений необходимо соблюдать правила гигиены при приготовлении пищи, технологию разморозки мяса, избегать употребления сырых яиц и продуктов, находившихся вне холодильника», — рассказал врач.

Неронов подчеркнул, что, если у вас или вашего близкого возникают признаки пищевого отравления, необходимо срочно вызвать скорую и начать оказывать первую помощь самостоятельно.

«Если у вас возникли симптомы пищевого отравления, важно обратиться за медицинской помощью сразу, чтобы предотвратить возможные осложнения. Своевременно оказанная помощь при пищевом отравлении может спасти не только здоровье, но и жизнь пострадавшего», — заключил специалист.

Ранее россияне начали массово обращаться в медучреждения после того, как ели салат с тунцом и фасолью. Врачи обследовали каждого пациента, по предварительным диагнозам, свыше 150 человек заразились ботулизмом. Позднее инфекцию нашли в фасоли.

Около 200 тонн опасной продукции, которая стала причиной ботулизма, изъято из оборота в стране. Роспотребнадзор прекратил действие свыше 100 деклараций о соответствии продукции. Вместе с сотрудниками МВД было опрошено более 2 тыс. человек, среди которых выявлены люди с симптомами заболевания.