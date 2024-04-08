Врач назвала продукты, которые улучшают настроение

Йогурт без добавок, кефир и квашеная капуста помогают оптимизировать работу кишечника и улучшить настроение, сообщила РИАМО врач-эндокринолог АО «Медицина» (клиника академика Ройтберга), к. м. н. Наталия Тананакина.

«Для улучшения настроения и работы мозга рекомендуется употреблять продукты с пробиотиками, такие как йогурт без добавок, кефир и квашеная капуста. Эти продукты помогают оптимизировать работу кишечника и улучшить настроение», — сказала Тананакина.

Она добавила, что некоторые продукты могут помочь справиться с нервным перенапряжением. Однако во время стресса люди часто хотят есть пищу с высоким содержанием сахара, нездоровыми жирами и солью.

«Присутствие живых микроорганизмов в пище помогает поддерживать здоровую микрофлору кишечника, что напрямую влияет на выработку серотонина — гормона, который отвечает за поведение, стрессоустойчивость, аппетит и даже сексуальное влечение. Бананы также могут поднять настроение благодаря своему содержанию сахара, клетчатки и витамина В6», — рассказала врач.

Тананакина пояснила, что они способствуют выработке нейромедиаторов, отвечающих за эмоциональное состояние.