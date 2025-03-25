Врач назвала напитки, которые могут поддержать нормальную работу почек

Почки — важный орган, выполняющий функцию очистки организма от токсинов, лишней воды и шлаков. Они также регулируют водно-солевой баланс, кислотно-щелочной статус и давление, сообщила РИАМО врач-нефролог АО «Медицина» (клиника академика Ройтберга) Ольга Козина.

«Здоровье почек напрямую зависит от рациона питания и образа жизни, включая потребление жидкости. Полезные напитки могут поддержать нормальную работу почек, облегчая их функции», — сказала Козина.

Она подчеркнула, что важнейшим напитком для почек является вода. Она способствует выведению вредных веществ из организма и поддерживает баланс электролитов. Если не пить достаточно воды, то может возникнуть обезвоживание и образование камней. Специалисты советуют употреблять не менее 1,5-2 литров воды в сутки.

По словам специалиста, травяные чаи также оказывают положительное влияние на работу почек. Некоторые травы имеют мочегонные и противовоспалительные свойства. Так, чай из толокнянки (медвежьего ушка) помогает при инфекциях мочевыводящих путей и снижает воспаление. Клюква обладает антисептическими свойствами, помогая предотвратить инфекции мочевыводящих путей. Регулярное употребление клюквенного сока помогает уменьшить воспаление и улучшить функцию почек.

Еще свежевыжатые соки из огурца, моркови, свеклы — отличные напитки для очищения почек. Они не только содержат необходимые витамины и минералы, но и способствуют выведению токсинов, поддерживая работу мочевыводящих путей.

Помимо этого, поддержать нормальную работу почек помогут лимонная вода и зеленый чай. Лимон помогает снизить уровень кальция в моче, что предотвращает образование камней. Зеленый чай богат антиоксидантами, которые помогают бороться с воспалением и укрепляют иммунную систему. Также он ускоряет выведение токсинов.

«Обогащенная минералами вода помогает нормализовать уровень электролитов в организме, что важно для правильной работы почек. Она также помогает предотвратить образование камней, если пить ее умеренно», — отметила врач-нефролог.

Правильный выбор напитков играет ключевую роль в профилактике заболеваний и обеспечении нормальной функции почек. Нужно не забывать пить достаточно воды и выбирать напитки с мочегонными и антиоксидантными свойствами для поддержания почечного здоровья, заключила Козина.