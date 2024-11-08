Врач-маммолог рассказала, как ИИ помогает рентгенологам выявлять рак

Искусственный интеллект уже стал надежным помощником специалистов лучевой диагностики, успешно помогая им выполнять свои ежедневные задачи. Как именно технологии влияют на рентгенологию, рассказала РИАМО врач-маммолог, руководитель медицинского направления СберМедИИ Ольга Пучкова.

Сервисы на базе искусственного интеллекта широко применяются для интерпретации исследований в области медицинской визуализации. Алгоритмы выделяют зоны с возможной патологией, точно высчитывают объемы таких областей и готовят предварительное описание исследования.

«Современные технологии искусственного интеллекта играют важную роль в повышении точности и эффективности диагностики. Так, разработана модель искусственного интеллекта для маммографии, а также ИИ-сервисы для оценки рентгенологических снимков органов грудной клетки и коленных суставов, которые помогают врачам быстро идентифицировать изменения, экономя их время и улучшая качество интерпретации изображений», — добавляет Ольга Пучкова.

Основными преимуществами применения ИИ-алгоритмов являются уменьшение количества ложноотрицательных и ложноположительных случаев и снижение нагрузки на рентгенолога, особенно в период неблагоприятной эпидемиологической ситуации, когда количество исследований увеличивается кратно.

Второе мнение

В рентгенологической практике принято, чтобы два врача независимо друг от друга описывали одно и то же исследование. Это улучшает качество диагностики, но увеличивает нагрузку на врачей, что приводит к усталости и выгоранию. Искусственный интеллект может помочь решить и такую задачу.

Например, ИИ-сервис Lunit рекомендован для второго, независимого чтения маммографии вместо радиолога в Европе. В Швеции провели большое исследование, которое длилось почти полтора года. Анализировались данные маммографии примерно 55 тыс. женщин от 40 лет. Каждое исследование оценивалось двумя независимыми рентгенологами, а также обрабатывалось ИИ-сервисом Lunit. Выяснилось, что выявляемость рака увеличивается на 4,4% при прочтении маммографии одним радиологом и сервисом ИИ.

«Сегодня искусственный интеллект помогает ранжировать исследования в зависимости от вероятности наличия злокачественного новообразования, улучшать качество выполненного снимка. Исследования в области применения искусственного интеллекта в медицине продолжаются во всем мире, и мы видим, что ИИ — это инструмент, который помогает врачам не только в диагностике и лечении онкологических заболеваний, но и в прогнозировании их возникновения», — резюмирует врач.

8 ноября отмечается День рентгенолога. Дата ежегодного праздника приурочена к событиям 1895 года, когда немецкий физик Вильгельм Конрад Рентген открыл рентгеновское излучение, положив тем самым начало радиологии.