Врач из Подмосковья перечислила полезные начинки для блинов на Масленицу

Врач-гастроэнтеролог Красногорской больницы Елена Пехотина рассказала, какие начинки для блинов на Масленицу считаются наиболее полезными и безопасными для здоровья, сообщает пресс-служба министерства здравоохранения Московской области.

Елена Пехотина отметила, что идеальный блин должен содержать белок и клетчатку, чтобы поддерживать стабильный уровень сахара в крови и обеспечивать длительное чувство сытости. К наиболее сбалансированным начинкам она отнесла творог 2–5% жирности с йогуртом, отварное мясо птицы, нежирную рыбу, тушеные овощи, такие как кабачки и тыква, а также яблочное пюре без сахара. Добавление зелени или шпината делает начинку еще полезнее.

Специалист предупредила, что тяжелыми для пищеварения являются сочетания жиров с быстрыми углеводами, например, сгущенное молоко, жирные кремы, жареный бекон, колбасы и майонезные заправки. Эти продукты создают нагрузку на поджелудочную железу и могут вызвать изжогу. Также не рекомендуется употреблять чрезмерно соленые продукты, такие как соленая рыба, маринады и большое количество сыра, поскольку они задерживают жидкость и могут повысить давление.

Пехотина посоветовала людям с хроническими заболеваниями выбирать начинки особенно внимательно. При диабете стоит отдавать предпочтение белково-овощным начинкам с низким гликемическим индексом, при гипертонии — минимизировать соль и исключить копчености, а при повышенном холестерине — избегать икры, жирной сметаны и сливок. Для пожилых людей и детей оптимальны мягкие начинки: печеное яблоко, банан, творог или мясо индейки.

Врач рекомендовала начинать трапезу с блинов с белковой или овощной начинкой, а сладкие варианты оставлять на десерт. Калорийные начинки можно сделать менее вредными, заменив сметану на густой йогурт, а копченую рыбу — на слабосоленую или запеченную. Самыми низкокалорийными начинками остаются тушеные овощи, творог с зеленью и яблочное пюре без сахара.

