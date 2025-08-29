Врач-гастроэнтеролог рассказала, как правильно хранить и есть орехи

Орехи полезны пожилым людям, вегетарианцам и спортсменам, но их положительный эффект сохраняется только при правильном хранении и умеренном употреблении, сообщила РИАМО врач-гастроэнтеролог, эксперт лаборатории «Гемотест» Екатерина Кашух.

«Благодаря высокому содержанию кальция и магния орехи — хорошая добавка к рациону для пожилых людей, у которых высок риск развития остеопороза. Кроме того, мононенасыщенные жиры в составе орехов помогают поддерживать здоровый уровень „плохого“ холестерина, что важно для нормальной работы сердечно-сосудистой системы», — сказала Кашух.

Она добавила, что орехи также содержат омега-3 кислоты, которые повышают защитные функции организма.

«Вегетарианцам и веганам орехи нужны как источник белка — они восполняют дефицит питательных веществ, которые люди обычно получают из мяса. Орехи полезны и спортсменам: после тренировок они обеспечивают организм белком для восстановления мышц», — рассказала врач.

Кашух отметила, что максимум пользы можно получить лишь при умеренном потреблении орехов, которые хранились в надлежащих условиях. Есть их лучше без соли, сахара и других добавок.

29 августа — это дата празднования Орехового Спаса. Он совпадает с днем Перенесения Нерукотворного Образа Господа Иисуса Христа. В этот день в церкви освящают орехи, зерно и хлеб, благодаря бога за урожай. Согласно поверьям, чем больше орехов удавалось собрать в этот день, тем богаче будет урожай зерновых в следующем году. Также люди пекут пироги с ореховой начинкой, готовят ореховую пастилу.