Врач Филева: восполнять дефицит витамина D самостоятельно опасно

Даже правильное питание не компенсирует нехватку солнечного света, а принимать витамин D без консультации специалиста нельзя, сообщила РИАМО врач, эксперт лаборатории «Гемотест» Александра Филева.

«Частично восполнить дефицит можно за счет питания. Самые богатые витамином D продукты — жирная рыба (лосось, сельдь, скумбрия), печень трески, яичные желтки, сливочное масло, есть витамин D и в некоторых обогащенных продуктах (сухих завтраках, кашах, молочных продуктах)», — сказала Филева.

Она добавила, что даже сбалансированное питание не компенсирует недостаток солнечного света. В этом случае может потребоваться профилактический прием витамина D в виде капель или капсул.

«Назначать препарат должен врач: он подбирает форму препарата, дозировку и схему приема, исходя из возраста, веса, особенностей здоровья. Не стоит начинать употребление биологически активной добавки лишь на основании чьих-либо рекомендаций: это может привести к избытку витамина, а он не менее опасен, чем дефицит», — предупредила врач.