Катя Лель заявила, что выйдет замуж за мужчину до 35 лет

Певица Катя Лель сообщила, что не планирует в ближайшее время выходить замуж и рассматривает в качестве супруга только мужчину моложе 35 лет, передает Общественная Служба Новостей .

Катя Лель опровергла информацию о том, что собирается в ближайшее время вступить в брак. По словам артистки, разговоры о свадьбе возникли после ее рассуждений о будущем избраннике.

«Я просто рассказала прессе о том, каким должен быть претендент на роль моего супруга. Я честно призналась, что не рассматриваю кавалеров старше 35 лет. Ничего постыдного в этом не вижу», — сказала артистка.

Певице сейчас 50 лет, однако возможная разница в возрасте ее не смущает. Лель подчеркнула, что считает такие взгляды естественными, и напомнила известную фразу о том, что любви все возрасты покорны.

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