Россиянам объяснили, как действовать при угрозе атаки БПЛА

Эксперт по безопасности Денис Капустин рассказал, как вести себя при угрозе атаки беспилотников и обнаружении их обломков. Он призвал не приближаться к окнам и сразу сообщать о дроне по номеру 112, сообщает газета «Петербургский дневник» .

При угрозе атаки беспилотников в квартире или доме необходимо отойти от окон и укрыться в помещении без них — в коридоре, ванной или прихожей. Если опасность застала на улице, нужно как можно быстрее покинуть открытое пространство и укрыться в здании или в лесу.

«В квартирах и домах при угрозе атаки беспилотников очень важно ни в коем случае не подходить к окнам, лучше всего уйти в помещение без них — коридор, ванную, прихожую. Если же угроза застала на открытом пространстве, то необходимо как можно скорее его покинуть — бежать в лес, любое здание, помещение», — рассказал Денис Капустин.

Эксперт подчеркнул, что при обнаружении предмета, похожего на БПЛА, следует немедленно звонить по номеру 112. Подходить к упавшему или приземлившемуся дрону запрещено.

«Бывают БПЛА, которые специально запрограммированы на приземление и детонацию при сбоях. Такой дрон может упасть и взорваться через пять или десять минут. Кроме того, на них могут быть датчики движения или камеры, и, оставаясь на связи с оператором, они все еще могут быть очень опасны», — подчеркнул Денис Капустин.

Он также напомнил, что запрещено фотографировать беспилотники и публиковать такие материалы в интернете — за это предусмотрена ответственность. Кроме того, эксперт рекомендовал иметь запас питьевой воды, лекарств и средств первой помощи и сохранять спокойствие.

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