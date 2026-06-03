Сотрудникам Соцфонда Ногинска рассказали, как не попасть в схемы мошенников

Сотрудникам Социального фонда Ногинска прочли лекцию по противодействию мошенничеству. Об этом сообщила пресс-служба подмосковной прокуратуры.

Первый заместитель городского прокурора Александр Соловьев разъяснил слушателям, какие схемы обмана встречаются чаще всего. Он затронул тему звонков от злоумышленников по телефону, поддельных (фишинговых) интернет-ресурсов, а также рассказал, какую ответственность несут дропы. Помимо этого, присутствующим еще раз напомнили: работники банков и государственных структур никогда не спрашивают пароли и коды для доступа.

Ключевые методы защиты — это осмотрительность, умение сохранять хладнокровие и здравый, критический взгляд на любые сообщения, касающиеся финансов.