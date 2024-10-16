Врач-эндокринолог рассказала, сколько хлеба должен съедать человек в сутки

Врач Тананакина: умеренная норма хлеба для человека — 1–2 ломтика в день

Здоровая норма употребления хлеба — это 1–2 ломтика в день, одна порция которого весит примерно 30–40 граммов, сообщила РИАМО врач-эндокринолог АО «Медицина» (клиника академика Ройтберга), к. м. н. Наталия Тананакина.

«Ежедневное употребление хлеба вызывает беспокойство у многих людей, особенно если речь идет о белом хлебе с высоким содержанием углеводов. Однако в умеренных количествах хлеб может быть частью сбалансированного рациона. Здоровая норма — это 1–2 порции в день в зависимости от уровня физической активности и общего рациона», — сказала Тананакина.

Она добавила, что одна порция хлеба — это один ломтик хлеба, который весит примерно 30–40 граммов.

«Лучше отдавать предпочтение цельнозерновому или ржаному хлебу, так как они богаты клетчаткой, которая помогает улучшить пищеварение и способствует поддержанию веса. Цельнозерновой хлеб имеет множество преимуществ по сравнению с белым», — отметила эндокринолог.

Тананакина пояснила, что он содержит больше клетчатки, имеет более низкий гликемический индекс, что помогает контролировать уровень сахара в крови, а также богат витаминами и минералами, такими как магний и железо.

«Исследования подтверждают, что регулярное употребление цельнозернового хлеба может снизить риск сердечно-сосудистых заболеваний и диабета 2 типа», — рассказала врач.

16 октября отмечается Всемирный день хлеба. Праздник учредили в 2006 году по инициативе Международного союза пекарей и пекарей-кондитеров. Известно, что первые хлебные изделия появились 8 тысяч лет назад. Истинная любовь к хлебу сохранилась и по сей день.