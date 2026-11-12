Опубликовано видео пожара на складе с горючими материалами в Раменском

Пожарным удалось локализовать возгорание на складе с горюче-смазочными материалами в Раменском округе. ГУ МЧС России по Подмосковью публикует кадры работ.

По данным ведомства, горят 2 здания, складское помещение и четыре автомобиля.

Специалисты приняли решение увеличить группировку сил для борьбы с огнем. Сейчас на месте работают 70 человек. Используется 23 единицы техники.

На опубликованных кадрах виден огонь, охвативший склад. Крыша здания сильно обгорела. Пожарные проливают конструкции.

Сейчас пожар локализован на общей площади 1115 квадратных метров.

ЧП произошло в четверг по адресу: населенный пункт Кузяево, дом № 126. Тушение осложняет высокая пожарная нагрузка, так как внутри склада горюче-смазочные материалы.

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