В Клину установили первую железобетонную балку для ВСМ Москва — Санкт-Петербург

Специалисты Нацпроектстроя 10 ноября провели тестовую установку первой железобетонной балки для высокоскоростной магистрали Москва — Санкт-Петербург на полигоне у села Селинское в городском округе Клин.

Балка весом 700 тонн и длиной 32,6 метра заняла проектное положение в пролете путепровода протяженностью около 800 метров. Сооружение включает 24 пролета и 25 опор.

Конструкцию доставили на двух транспортерах общей грузоподъемностью 900 тонн. Для монтажа использовали 900-тонный консольно-шлюзовой кран: он захватил балку, точно позиционировал и установил ее на место.

Полигон у Селинского стал первой из 10 производственных площадок, на которых будут выпускать более четырех тысяч крупногабаритных балок для мостов и эстакад будущей высокоскоростной магистрали (ВСМ). Готовые конструкции будут доставлять на строительные участки в направлениях Москвы и Санкт-Петербурга на расстояние более 42 км.

На участке ВСМ Зеленоград — Тверь протяженностью 129 км планируют испытания отечественных высокоскоростных поездов и инфраструктуры. На участке Саблино — Тосно в Ленинградской области уже тестируют путь с поездами «Сапсан».

Завод «Уральские локомотивы» собирает первый российский высокоскоростной поезд. В проекте участвуют свыше 150 предприятий из 30 регионов. Поезда смогут развивать скорость до 400 км/ч и будут ездить по специальным безбалластным путям.

Автор текста и медиа — Данила Кирьянов.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил, что развитие Московского транспортного узла оказывает позитивное влияние на экономику и логистику Московского региона.

«Все федеральные проекты, которые реализуются, очень помогают. Например, развитие Московского транспортного узла: ЦКАД, М-11, М-12, переезды, которых построено порядка 30, вылетные магистрали. Все это очень важно для экономики и логистики», — сказал губернатор.