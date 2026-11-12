Где открыть вклад в ноябре: 20 самых выгодных предложений банков

Куда положить деньги в ноябре: РИАМО представляет рейтинг 20 самых выгодных вкладов по версии финансового маркетплейса «Выберу.ру».

1. Народный вклад. ПСБ

Сумма — от 10 тысяч до 150 тысяч рублей. Срок — от 32 до 122 дней. Ставка — 20%.

2. Вклад «Выгодный старт +». Сбербанк России

Сумма — от 10 тысяч до 100 тысяч рублей. Срок — 3 месяца. Ставка — 19%.

3. Альфа‑Вклад «Зарплатный». Альфа-Банк

Сумма — от 10 тысяч рублей. Срок — 62 дня. Ставка — 19,83%.

4. Срочный вклад «Сейв». Яндекс Банк

Сумма — от 10 тысяч рублей. Срок — от 14 до 730 дней. Ставка — 17%.

5. «Выгодный старт». Банк «Санкт-Петербург»

Сумма — от 10 тысяч до 500 тысяч рублей. Срок — 3 месяца. Ставка — 15%.

Фото - © Валерий Лукин / Фотобанк Лори

6. Вклад «Оптимальный». WB Банк

Сумма — от 50 тысяч рублей. Срок — от 90 дней до 1 года. Ставка — 14,7%.

7. Вклад «Щедрая осень с Халвой». Совкомбанк

Сумма — от 50 тысяч рублей. Срок — от 90 до 1095 дней. Ставка — 17,5%.

8. Вклад «Мой Дом % в конце срока». ДОМ.РФ Банк

Сумма — от 30 тысяч рублей до 15 миллионов рублей. Срок — от 2 месяцев до 3 лет. Ставка — 14,5%.

9. Вклад «МКБ. Перспектива». Московский Кредитный Банк

Сумма — от 10 тысяч рублей до 3 миллионов рублей. Срок — от 95 до 1100 дней. Ставка — 14,5%.

10. Вклад «Отличный старт». БыстроБанк

Сумма — от 10 тысяч рублей. Срок — от 120 до 380 дней. Ставка — 14,2%.

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11. Вклад «Доход плюс». Банк Уралсиб

Сумма — от 2 миллионов 500 тысяч рублей до 7 миллионов рублей. Срок — 181 день. Ставка — 14,5%.

12. Вклад «Новые деньги». Примсоцбанк

Сумма — от 100 тысяч рублей. Срок — 91 день. Ставка — 14,1%.

13. Вклад «МФК Лучший». Банк «Международный Финансовый Клуб»

Сумма — от 2 миллионов рублей. Срок — от 3 до 18 месяцев. Ставка — 14,05%.

14. Вклад «Выгодное начало». Банк «ВТБ»

Сумма — от 10 тысяч рублей до 50 тысяч рублей. Срок — 61 день. Ставка — 14%.

15. Вклад «Приветственный». Банк Синара

Сумма — от 10 тысяч рублей. Срок — от 90 до 1080 дней. Ставка — 14%.

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16. Вклад «Хит сезона». Солид Банк

Сумма — от 30 тысяч рублей до 100 миллионов рублей. Срок — 365 дней. Ставка — 14,5%.

17. Вклад «Подарок+». Банк «Приморье»

Сумма — от 100 тысяч рублей. Срок — от 31 до 1095 дней. Ставка — 14%.

18. Вклад «Подарок+». Банк «Приморье»

Сумма — от 100 тысяч рублей. Срок — от 31 до 1095 дней. Ставка — 14%.

19. Вклад «МТС Деньги». МТС-Банк

Сумма — от 10 тысяч рублей. Срок — от 3 месяцев до 1 год. Ставка — 14%.

20. Вклад «Классический». Еврофинанс Моснарбанк

Сумма — от 30 тысяч рублей. Срок — от 1 месяца до 1 года. Ставка — 14,8%.