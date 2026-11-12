В Домодедовской больнице спасли ногу пациенту с закупоркой артерии

Врачи Домодедовской больницы восстановили кровообращение в ноге 67-летнего пациента с полной закупоркой общей бедренной артерии и предотвратили ампутацию. Мужчина уже выписан под амбулаторное наблюдение, сообщает пресс-служба министерства здравоохранения Московской области.

67-летний мужчина обратился в поликлинику с болью в стопе. Обследование выявило полную закупорку общей бедренной артерии. Без своевременного лечения это состояние грозило омертвением тканей стопы и ампутацией ноги.

«Конечность была синюшной, холодной, а пульсация ослаблена», — рассказал заведующий хирургическим отделением городской поликлиники Асим Мухаммад.

Пациента экстренно госпитализировали в отделение сосудистой хирургии Домодедовской больницы. Сначала хирурги провели ангиографию, чтобы точно определить место закупорки. Затем применили метод ретроградной механической реканализации: через небольшой прокол ввели в сосуд специальный инструмент и создали путь для крови сквозь плотную бляшку.

После этого врачи расширили суженный участок баллоном и установили металлический стент, восстановив нормальный просвет артерии. Операция позволила полностью восстановить кровообращение и сохранить ногу.

Мужчина выписан из стационара под амбулаторное наблюдение. Его состояние удовлетворительное, он идет на поправку.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал о модернизации системы здравоохранения в регионе. Он отметил, что подмосковные больницы оснастили 12 рентген-аппаратами С-дуга.

«Стараемся, чтобы в каждом муниципальном образовании для пациентов была доступна современная медицинская техника. Так, с начала года мы оснастили наши больницы 12 рентген-аппаратами С-дуга», — сказал губернатор Андрей Воробьев.