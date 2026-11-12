В Реутове откроют выставку Николая Акимова «Цветочная палитра»

Выставка «Цветочная палитра» откроется 16 ноября в Музейно-выставочном центре Реутова. Николай Акимов представит 30 живописных работ, созданных в 2026 году, сообщает пресс-служба министерства культуры и туризма Московской области.

Главная тема выставки «Цветочная палитра» — цветок во всех его проявлениях. В экспозицию вошли композиции с пионами, розами и полевыми колокольчиками в хрустальных вазах, глиняных кувшинах и простых стеклянных банках.

Николай Акимов — член союза художников России и Международного художественного фонда, участник международных и российских художественных выставок. Он работает в жанре русского классического пейзажа и посвящает большинство картин красоте природы. Его полотна экспонируются в галереях Москвы и других стран.

Выставка будет работать с 16 ноября до 5 декабря. Возрастная маркировка — 0+. Адрес Музейно-выставочного центра: Московская область, г. Реутов, ул. Победы, 2.

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