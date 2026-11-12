Больше не потрескаете: рыба дорожает, потому что ее выгоднее продать за границу

Цена в тысячу рублей за 600 граммов филе трески делает продукт малодоступным для многих российских семей. Однако судить о стоимости трески по одной упаковке некорректно, заявила РИАМО доцент кафедры международной коммерции и логистики РАНХиГС Светлана Ильяшенко.

Цена на треску в магазинах: 1000 рублей за 600 граммов филе

Цены на треску сильно выросли — филе трески весом 600 граммов в некоторых магазинах стоит тысячу рублей. Такая цена делает продукт малодоступным для многих российских семей, особенно с невысокими доходами. При такой стоимости покупатели чаще вынуждены отдавать предпочтение более доступным видам рыбы, а филе трески становится, скорее, продуктом эпизодического спроса, чем привычной частью рациона, комментирует эксперт.

Оптовые цены на треску: рост на 41% по регионам

Подорожание начинается задолго до магазинной полки. По данным «Национальных рыбных ресурсов», оптовая цена атлантической трески на Северо-Западе выросла с 510 до 640 рублей за килограмм (+25,5%), тихоокеанской на Дальнем Востоке — с 390 до 550 рублей (+41%). Для сравнения, средняя розничная цена мороженой неразделанной рыбы по России увеличилась примерно на 20%.

Причины подорожания: вылов трески сократился на 8,7%

Одна из причин — сокращение предложения. К ноябрю 2026 года российский вылов трески составил 227,4 тыс. тонн, что на 8,7% меньше прошлогоднего уровня. Общий вылов водных биоресурсов снизился на 3,5%, то есть добыча трески сокращается заметнее, чем вылов в целом. Рост добычи минтая и сельди не устраняет ограниченность предложения именно трески.

Экспорт трески: внешний ориентир подорожал на 19,8%

Второй фактор на Северо-Западе связан с активным экспортным спросом: внешний ценовой ориентир для атлантической трески за год вырос на 19,8%.

«При таких условиях поставщикам выгодно продавать рыбу за рубеж, поэтому стимулов снижать цены для российских покупателей становится меньше», — поясняет Ильяшенко.

Атлантическая и тихоокеанская треска: цены меняются по-разному

Ситуация неодинакова даже внутри рынка. С 12 октября по 9 ноября атлантическая треска на Северо-Западе подорожала с 620 до 640 рублей за килограмм (+3,2%), а тихоокеанская на Дальнем Востоке, напротив, подешевела с 560 до 550 рублей (-1,8%).

«Поэтому говорить о непрерывном и одинаковом росте цен на любую треску было бы неправильно», — отмечает эксперт.

Логистика: доставка рыбы из Владивостока подорожала до 36 рублей за кг

Для дальневосточной продукции значение имеет доставка: железнодорожная перевозка из Владивостока в Москву подорожала с 25–28 до 33–36 рублей за килограмм. Но одной логистикой рост не объяснить — сама рыба в регионе промысла подорожала значительно сильнее.

Филе и мороженая рыба: почему цены в этих категориях несопоставимы

Эксперт также напоминает, что филе и мороженая рыба — разные товарные категории. Выход филе меньше исходной массы сырья, к стоимости добавляются переработка, упаковка, хранение и доставка. Это объясняет разницу между оптовой ценой и розничной ценой филе, но без закупочных документов не позволяет оценить обоснованность наценки конкретного магазина.

Прогноз цен на треску: сохранится ли дороговизна в 2027 году

В ближайшие месяцы ожидается, скорее, сохранение высокого уровня цен, чем заметное снижение. В 2027 году давление может ослабнуть: Россия и Норвегия согласовали увеличение общего допустимого улова трески на 14% до 325 тыс. тонн. Однако, подчеркивает эксперт, рост разрешенного вылова не означает такого же прироста поставок в розницу и тем более пропорционального снижения цен.

Подписывайтесь на канал РИАМО в МАКС.