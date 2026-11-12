Склад с горюче-смазочными материалами загорелся в Раменском округе

Склад с горюче-смазочными материалами загорелся в Раменском муниципальном округе. Информация о пострадавших не поступала, сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Московской области.

ЧП произошло в четверг по адресу: населенный пункт Кузяево, дом № 126. Прибывшие на вызов пожарно-спасательные подразделения установили, что горит склад.

В результате происшествия повреждения получили припаркованные вблизи автомобили. Тушение осложняет высокая пожарная нагрузка, так как внутри склада горяче-смазочные материалы.

К ликвидации возгорания привлечены 50 сотрудников МЧС и 17 единиц спецтехники. Информация о пострадавших уточняется.

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