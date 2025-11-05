Врач Демьяновская: усталость и выпадение волос могут быть признаками астении

Если хроническая усталость не проходит даже после отдыха, а к ней добавляются проблемы со сном и выпадение волос, это тревожный сигнал, сообщила РИАМО врач, эксперт лаборатории «Гемотест» Екатерина Демьяновская.

«Сочетание таких симптомов, как постоянная усталость, бессонница и выпадение волос, сигнализирует о глубоком истощении адаптационных ресурсов организма — астении. Обычная усталость проходит после отдыха: полноценного сна, смены деятельности, прогулки или отпуска. В случае астении речь идет о состоянии, которое не улучшается после выходных: человек, как правило, просыпается недостаточно свежим и быстро утомляется даже от небольшой нагрузки», — сказала Демьяновская.

Она добавила, что бессонница при хроническом стрессе часто проявляется трудностями с засыпанием, несмотря на изможденность, частыми ночными пробуждениями, поверхностным, прерывистым сном, не приносящим ощущения восстановления.

«Организм начинает экономить ресурсы, направляя энергию на жизненно важные функции, что особенно заметно по состоянию волос и ногтей. Выпадение волос — прямое следствие гормонального дисбаланса и дефицита питательных веществ на фоне стресса. Нутриенты, получаемые организмом, перераспределяются для поддержания базовых функций в ущерб второстепенным, таким как рост волос», — пояснила врач.

Как уточнила Демьяновская, если триада симптомов сохраняется дольше месяца и сопровождается снижением способности к целенаправленной деятельности, раздражительностью, потерей мотивации, мышечными болями или частой головной болью, то это прямо указывает на необходимость медицинской консультации.

«Первичную консультацию целесообразно начать с врача-терапевта, который после осмотра и базового обследования при необходимости направит к узкому специалисту — эндокринологу, неврологу, медицинскому психологу или психотерапевту», — заключила специалист.

