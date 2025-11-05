Хронический стресс может маскироваться под обычные недомогания, например, простуду и боли в мышцах, сообщила РИАМО врач-невролог, эксперт лаборатории «Гемотест» Екатерина Демьяновская.

5 ноября отмечается День осведомленности о стрессе. Это явление представляет собой реакцию организма на воздействие различного рода внешних факторов. Стресс — это обычно либо слишком интенсивное воздействие, либо когда факторов воздействия слишком много. Может быть и наоборот — факторов недостаточно, и они не слишком интенсивны. Все это сопровождается ускоренными и усиленными мобилизационными процессами в нервной системе.

«Помимо раздражительности и постоянной тревоги, хронический стресс проявляется рядом неочевидных сигналов. Так, частые простуды и обострения хронических инфекционных заболеваний, например, герпетических, говорят об истощении иммунной системы, которая долго подвергалась влиянию кортикостероидных гормонов стресса, подавляющих иммунитет», — сказала Демьяновская.

Она пояснила, что из-за этого иммунная система теперь не сможет эффективно противостоять инфекциям.

«Напряжение часто проявляется мышечными болями, не связанными с физической нагрузкой, например, вследствие скованности в шейном отделе, нижней части спины или мимических мышцах. Иногда признаком хронического стресса становится бруксизм — скрежет зубами во сне, ведущий к повреждению эмали и головным болям», — отметила врач.

Подписывайтесь на канал РИАМО в MAX.