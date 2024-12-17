Врач дала рекомендации, как встретить конец года в хорошем физическом состоянии

Декабрь — месяц, когда организм особенно уязвим к инфекциям и стрессам. Чтобы встретить конец года в хорошем физическом и моральном состоянии важно придерживаться нескольких простых рекомендаций, направленных на поддержание здоровья, сообщила РИАМО врач-терапевт, профпатолог АО «Медицина» (клиника академика Ройтберга) Светлана Бурнацкая.

«Первое, на что стоит обратить внимание, — это правильное питание. Включите в рацион больше сезонных фруктов и овощей, особенно тех, которые богаты витаминами C и D. Эти витамины играют ключевую роль в укреплении иммунной системы, помогая организму противостоять вирусам и простудам», — сказала Бурнацкая.

Она подчеркнула, что также могут быть полезны поливитамины, однако перед их использованием стоит проконсультироваться с врачом. Помимо питания, важно следить за режимом. Регулярный сон не менее 7-8 часов в сутки и отдых являются основой крепкого здоровья.

По словам специалиста, не стоит забывать и о гигиене. Чистота рук является одной из главных условий профилактики инфекций. Сухой воздух в помещении во время отопительного сезона негативно сказывается на слизистых оболочках и ослабляет иммунитет. Следует использовать увлажнители и регулярно проветривать помещение.

Вакцинация — один из наиболее эффективных способов предотвращения заболеваний в холодное время года. До начала сезона простуд стоит задуматься и сделать прививку. Еще не стоит забывать о физической активности. Регулярные тренировки укрепляют иммунную систему, повышают уровень энергии и помогают поддерживать хорошую физическую форму.

Привести себя в форму к предстоящим новогодним праздникам помогут кардионагрузки и силовые тренировки, а увеличение потребления белка поможет сохранить мышечную массу и улучшить обмен веществ. При этом следует сократить количество просты углеводов и сахара. Основную часть рациона должны составлять овощи и клетчатка.

Кроме того, нужно не забывать о гидратации. Вода важна для здоровья, так как она регулирует водный баланс в организме и ускоряет обмен веществ. Рекомендуется выпивать около 30 мл воды на 1 кг веса в день.

«Стресс — враг здоровья, и важно уметь с ним справляться. Медитация, йога, прогулки на свежем воздухе или просто расслабляющий отдых помогут снизить уровень стресса и сохранить психоэмоциональное равновесие», — отметила терапевт.

Следуя этим рекомендациям, человек сможет пройти декабрь в хорошем физическом и моральном состоянии, укрепив иммунитет и поддержав здоровье в период праздничных подготовок, заключила Бурнацкая.