856 украинских беспилотников уничтожено за ночь в небе над РФ

Дежурные средства ПВО уничтожили 856 украинских беспилотников самолетного типа в небе над страной за ночь, сообщает Минобороны РФ.

БПЛА сбили над Брянской, Белгородской, Владимирской, Калужской, Курской, Новгородской, Орловской, Ростовской, Рязанской, Смоленской, Тверской, Тульской, Ярославской областями.

Беспилотники также уничтожили над Московским регионом, Крымом и над акваторией Черного моря.

Ночью силы ПВО и РЭБ отражали атаку беспилотников на Ярославль. Дроны ударили по нефтеперерабатывающему заводу. Всего в небе над Ярославлем нейтрализовали 124 БПЛА.

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