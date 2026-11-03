«Автодом» перезапустит бывший завод Mercedes-Benz в начале 2027 года

Бывший завод Mercedes-Benz в подмосковном Есипово готовят к полноценному запуску с новым партнером в I квартале 2027 года. Его название пока не раскрывают, сообщает Газета.ru .

Гендиректор «Автодома» Андрей Ольховский рассказал, что оборудование Mercedes-Benz сохранили. Сейчас предприятие не работает на проектную мощность.

«Площадка готовится под запуск с новым партнером в I квартале 2027 года. Все оборудование Mercedes-Benz цело и упаковано согласно техническим рекомендациям. Безусловно, завод будет выпускать автомобили. Вся информация о запуске завода будет транслироваться по мере ее поступления. Нельзя сказать, что завод остановлен, но сейчас он и не работает на свою проектную мощность», — сообщил Ольховский.

Завод мощностью 25–30 тыс. машин в год начал работу весной 2019 года. Mercedes-Benz остановил сборку в 2022-м, а в апреле 2023-го продал российские активы «Автодому», сохранив право обратного выкупа.

Позднее площадка выпустила 16,4 тыс. автомобилей Exeed: 10,4 тыс. в 2024 году и 6 тыс. в 2025-м. По данным «Ведомостей», производство перенесут на мощности холдинга «АГР» в Санкт-Петербурге. Минпромторг заявил о готовности поддержать загрузку завода в Есипово и локализацию производства в рамках действующих мер.

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