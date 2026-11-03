Школьников Подмосковья приглашают на «Первый кубок нейроконтента»

Школьники Подмосковья от 14 лет могут принять участие в медиахакатоне «Первый кубок нейроконтента». Регистрация открыта до 1 декабря, сообщает пресс-служба министерства государственного управления, информационных технологий и связи Московской области.

Участникам «Первого кубка нейроконтента» предстоит за ограниченное время создать короткий виральный ролик с помощью инструментов искусственного интеллекта. Школьники должны продемонстрировать скорость работы, нестандартное мышление и навыки использования ИИ.

Для участия необходимо объединиться в команды и выбрать один из двух треков. «Новички» предназначен для тех, кто только начинает осваивать нейросети и экспериментирует с инструментами создания цифрового контента. К заявке нужно приложить портфолио, которое позволит оценить творческий подход, идеи и навыки работы с ИИ.

Трек «Профи» рассчитан на участников с практическим опытом использования нейросетей для собственных проектов. Их портфолио должно демонстрировать профессиональные навыки и умение применять ИИ для создания оригинального цифрового контента.

Регистрация продлится до 1 декабря. Ознакомиться с положением конкурса и подать заявку можно на официальном сайте.

«Первый кубок нейроконтента» — специальный проект президентской платформы «Россия — страна возможностей». Он объединяет молодых авторов, создающих цифровой контент с помощью технологий искусственного интеллекта.

О том, чтобы цифровая среда была удобной и современной, заботится нацпроект «Экономика данных». Он позволяет получать цифровые навыки и превращать идеи в готовые решения, а также защищать пользователей от киберугроз. Если вам прислали фишинговую ссылку или вы нашли сайт мошенников, смело жалуйтесь через портал госуслуг. Благодаря таким обращениям уже заблокировано более 200 тыс. опасных страниц.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев сообщил, что перед властями региона стоит задача внедрить технологии искусственного интеллекта максимально во все сферы.

«Дело в том, что Московская область огромна. Как ты можешь управлять большими системами, не имея показатель, не применяя современный менеджмент? И искусственный интеллект — это лишь следующая история про технологии. Сначала мы все оцифровали — сколько работает МРТ, как учится ребенок, как записаться к врачу. Эта оцифровка дала нам большие данные. И эти большие данные человек не в состоянии обрабатывать», — сказал Воробьев.