47% сотрудников задумывались об увольнении после критики

Почти половина опрошенных сотрудников хотя бы раз думали уйти из-за замечаний на работе. Такие данные получил сервис психологической поддержки «Ясно», сообщает Газета.ru .

Из-за критики 32% респондентов начинали искать новую работу, а 12% увольнялись. У 56% замечания влияют на самооценку, 38% хотя бы раз плакали после них. Еще 43% реже проявляют инициативу.

«На работе человек сталкивается не только с профессиональными задачами, но и с потребностью в признании собственной компетентности. В исследовании мы выяснили, что почти каждый пятый видит вину своей ошибки в других, однако более 29% склонны находить недостатки в себе. Чаще всего ни то, ни другое не является истиной — она, как всегда, находится посередине. Поэтому важно не только уметь выдерживать критику, но и правильно выделять из нее то, что действительно может помочь усилить свои навыки», — пояснила психоаналитический психотерапевт, директор клиентской поддержки сервиса «Ясно» Мария Игнатьева.

Больше всего сотрудников задевают несправедливые замечания (57%) и публичная критика (48%). Воспринимать обратную связь помогают спокойный и уважительный тон (62%), конкретное объяснение ошибок (57%) и понимание, как исправить ситуацию (53%).

Подписывайтесь на канал РИАМО в МАКС.