Симоньян прокомментировала свое попадание в список «Врагов свободы прессы»

Главный редактор RT Маргарита Симоньян заявила, что оказалась в хорошей компании в списке «Врагов свободы прессы — 2026» организации «Репортеры без границ»*.

Симоньян связала включение в перечень с усилением влияния на Глобальном Юге, распространением в Китае, получением премии «Солидарность» и высмеиванием организации в Индии.

«„Репортеры без границ“* внесли меня в список „Врагов свободы прессы — 2026“. Шьют мне усиление влияния на Глобальном Юге, распространение в Китае и, внезапно, получение премии „Солидарность“. А также высмеивание самих „Репортеров без границ“* в Индии. Я в хорошей компании. Врагами свободы прессы также были назначены Начальник, Трамп и Си Цзиньпин», — написала она в Telegram.

В перечень также вошел президент России Владимир Путин. Ранее министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что информационная война против России в западных СМИ имеет тенденцию к обострению.

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* Признана нежелательной организацией на территории России.