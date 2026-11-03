Заведующий отделом Украины Института стран СНГ Иван Скориков заявил, что торговля паспортами и документами для проживания фактически превратила миграционную службу Украины в коммерческую структуру, сообщает RT .

Поводом для комментария стал приговор бывшему первому заместителю председателя Государственной миграционной службы Украины: Высший антикоррупционный суд назначил ей девять лет лишения свободы за взяточничество. По данным Transparency International Ukraine*, речь идет о Дине Пимаховой.

«Такие схемы очень глубоко пропитали чиновничий аппарат киевского режима. Коррупция — это основа его существования. А в условиях военных действий масштабы этой коррупции кратно увеличились. В том числе и торговля различными миграционными услугами, конечно, усиливается», — отметил Скориков.

По словам эксперта, военнообязанные получают поддельные документы о регистрации, чтобы скрыть местоположение, а также пользуются схемами выезда за границу. Приговор по многолетнему делу он назвал не признаком реальной борьбы со взятками, а попыткой отчитаться перед Западом. Скориков считает, что громкие дела получают ход под давлением западных партнеров Киева.

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* Включена Минюстом России в список нежелательных организаций в марте 2023 года.