Врачи Дубненской больницы спасли женщину с внематочной беременностью

Врачи Дубненской больницы спасли пациентку с прервавшейся внематочной беременностью и массивным внутренним кровотечением. Экстренная операция позволила сохранить ей жизнь и репродуктивную функцию, сообщает пресс-служба министерства здравоохранения Московской области.

Скорая помощь доставила женщину в Дубненскую больницу в тяжелом состоянии: с острой болью внизу живота, в полуобмороке и с давлением 80/40 мм рт. ст. Врачи диагностировали прервавшуюся внематочную беременность, осложненную массивным внутрибрюшным кровотечением, геморрагическим шоком и тяжелой анемией.

Пациентке экстренно провели операцию. С помощью вакуум-аспиратора из брюшной полости удалили 2,5 литра крови. Из-за тяжелой кровопотери женщине перелили компоненты крови.

В операции участвовали гинеколог Владимир Япеев, хирург Баатр Очиров, анестезиологи-реаниматологи Альберт Паваротный и Андрей Кузьменков.

«Правильная хирургическая тактика позволила не только спасти жизнь пациентки, но и сохранить ее репродуктивную функцию», — рассказал врач-гинеколог высшей квалификационной категории Владимир Япеев.

Через девять дней лечения в стационаре женщину выписали домой под амбулаторное наблюдение гинеколога.

Главный врач Дубненской больницы Игорь Давронов отметил, что справиться с критической ситуацией и спасти пациентку помогли профессионализм врачей и слаженная работа всех служб стационара.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил, что тема работы скорой помощи всегда имеет принципиально важное значение, особенно в чувствительные и напряженные периоды. Воробьев подчеркнул, что скорая медицинская помощь — это всегда передовая линия.

«Это, конечно, касается и Covid, который мы вместе с вами, уважаемые коллеги, прошли. Вы помните, какое количество вызовов тогда поступало, какая была нагрузка, какие риски», — сказал губернатор.