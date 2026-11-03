Росгвардейцы спасли двух мужчин, упавших с прогулочного судна в Неву

В ночь на 31 октября в центре Петербурга сотрудники Росгвардии вытащили из Невы двух пассажиров прогулочного судна, сообщает rosbalt.ru .

Экипаж служебного катера транспортного отряда мобильного особого назначения «Балтика» получил сигнал о падении двух мужчин за борт у Адмиралтейской набережной, напротив памятника «Медный всадник». Об этом заявила пресс-служба городского управления Росгвардии.

На месте сотрудники включили проблесковые маячки, чтобы обозначить опасную зону и предупредить другие суда. Вместе с командой прогулочного теплохода «Чарли» они подняли мужчин из холодной воды на борт.

Пострадавших доставили на берег и передали ожидавшим медикам. Врачи скорой помощи оказали им первую помощь. Правоохранители опросили участников инцидента, установили обстоятельства случившегося и отпустили мужчин домой.

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