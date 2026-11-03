Владимир Путин назначил девять новых судей в Татарстане

Президент России Владимир Путин подписал указ о назначении девяти судей в Татарстане. Кадровые изменения затронули Верховный суд республики, районные и городские суды, сообщает inkazan.ru .

Указ опубликован на официальном портале правовой информации. В Верховном суде Татарстана будет работать Эмма Харьковская, ранее занимавшая должность судьи Набережночелнинского городского суда.

Председателем Агрызского районного суда стал Расим Мингалиев. Арский районный суд продолжит возглавлять Марс Миндубаев, которого повторно утвердили в должности. Оба руководителя получили полномочия на шесть лет.

Любовь Нуруллина стала заместителем председателя Вахитовского районного суда Казани. Аналогичные должности в Зеленодольском городском суде и Советском районном суде Казани получили Анита Панфилова и Артур Мухаметов соответственно.

Шота Арутюнян стал судьей Альметьевского городского суда, Резеда Сафина — Набережночелнинского, Руслан Шафиков — Чистопольского.

Предыдущий указ о кадровых изменениях в судах Татарстана Путин подписал 12 октября. Он касался 11 судей, трое из которых получили должности в Верховном суде республики.

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