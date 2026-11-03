Новый автобус вышел на маршрут № 904 из Дзержинского к метро «Котельники»

Автобус большого класса КАВЗ-4270 начал перевозить пассажиров на маршруте Мострансавто № 904, связывающем Дзержинский, Котельники и Москву, сообщает пресс-служба министерства транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области.

Новый КАВЗ-4270 обслуживает маршрут Мострансавто № 904 «Дзержинский (Областная больница) — ул. Угрешская — м. Котельники». Автобус вмещает до 90 пассажиров, для 28 из них предусмотрены сидячие места.

Низкий пол, пневматическая подвеска и система «книлинг», которая опускает уровень пола ближе к дороге на остановках, облегчают посадку и высадку. Для маломобильных пассажиров и родителей с детскими колясками оборудованы просторная площадка и механическая аппарель.

В автобусе работают отопление, вентиляция и кондиционирование. Камеры видеонаблюдения установлены в салоне и снаружи, двери оснащены защитой от защемления. Электронные табло и звуковые объявления информируют об остановках, а USB-разъемы позволяют заряжать мобильные устройства.

Актуальная информация о дорогах и транспорте Подмосковья доступна в официальном канале минтранса региона в МАКС

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев заявил, что удобство населения для властей имеет огромное значение, поэтому в регионе стараются регулярно обновлять подвижной состав «Мострансавто».

«В Подмосковье очень много жителей пользуются общественным транспортом. Только «Мострансавто» ежедневно перевозит свыше 1,6 млн пассажиров. Соответственно, все, что касается удобства, надежности пассажирских перевозок, для нас имеет особое значение», — заявил Воробьев.