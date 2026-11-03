Жительнице Омска грозит до пяти лет колонии после конфликта в автобусе

В Омске дознаватель завершил расследование уголовного дела против пассажирки автобуса № 33. После ссоры с подростками и другими пассажирами женщине грозит до пяти лет лишения свободы, сообщает gorod55.ru .

Конфликт произошел в апреле текущего года. Женщина кричала на подростков, которые не уступали ей место, а затем — на заступившихся за них пассажиров. Очевидцы опубликовали видео в соцсетях. Через два дня к омичке пришли полицейские.

«При опросе свидетелей инцидента дознавателем установлено, что женщина в ходе спровоцированного ею конфликта с пассажирами использовала нецензурную и вульгарную лексику, сквернословила и оскорбительно выражалась в их адрес. Видеозапись, сделанная очевидцами, приобщена в качестве вещественного доказательства», — рассказали в полиции.

Возбуждено дело по статье 213 Уголовного кодекса — «Хулиганство». Помимо лишения свободы, статья предусматривает обязательные или принудительные работы, штраф до 500 тысяч рублей либо в размере заработка за 2–3 года. Прокуратура уточнила, что дело рассмотрит Советский районный суд.

За 2021–2025 годы в омском общественном транспорте насчитали 86 инцидентов. В 69 случаях участники подавали заявления в полицию.

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