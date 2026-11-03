Кусал за грудь: таксист в Москве хотел изнасиловать пассажирку

Водитель такси в Москве напал на пассажирку и искусал ей грудь в попытке изнасиловать. Злоумышленника задержали, сообщает ГСУ СК России по столице.

Инцидент произошел в ночь с 26 на 27 октября. 19-летняя девушка вызвала такси, за ней приехал Volkswagen Passat. В ходе поездки машина внезапно остановилась на парковке на Лухмановской улице, после чего водитель совершил в отношении пассажирки насильственные действия сексуального характера, воспользовавшись ее беспомощным состоянием.

Как уточняет «МК: срочные новости», 49-летний шофер набросился на девушку, расстегнул на ней кофту, стал кусать ее за грудь и попытался изнасиловать. Пассажирка оттолкнула его и смогла сбежать, после чего обратилась в полицию.

Правоохранители возбудили уголовное дело по ч. 1 ст. 132 УК РФ (насильственные действия сексуального характера). Злоумышленника быстро вычислили и задержали. Фигуранту уже предъявлено обвинение, он арестован.

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