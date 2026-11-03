В Коломне 11 доноров получили знак «Почетный донор России»

Доноры отделения переливания крови Коломенской больницы с начала 2026 года получили 11 знаков «Почетный донор России». Одним из награжденных стал житель Луховиц Игорь Генералов, сообщает пресс-служба министерства здравоохранения Московской области.

Главный врач Коломенской больницы Николай Макаров вручил Игорю Генералову знак «Почетный донор России». Житель Луховиц сдавал кровь на протяжении 20 лет: сначала в родном городе, затем в Коломне. Право на награду ему дали 40 донаций цельной крови.

«С большой радостью вручил почетный знак человеку, который 40 раз сдавал кровь для пациентов. Кровь одного донора может быть использована для переливания сразу двум пациентам», — отметил главный врач Коломенской больницы Николай Макаров.

Генералов не планирует завершать донорский путь. Получение награды он совместил с очередной, уже 41-й донацией. Всего с начала 2026 года знак «Почетный донор России» получили 11 человек, сдающих кровь в отделении переливания крови Коломенской больницы.

Отделение принимает как начинающих, так и опытных доноров. Записаться на донацию можно по телефону +7 (496) 612-34-74: в понедельник и пятницу с 8:00 до 15:00, во вторник, среду и четверг с 12:00 до 15:00.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев отметил, что в регионе с каждым годом растет запрос на качественное медицинское обслуживание. Жители хотят, чтобы рядом находились современные поликлиники, квалифицированные доктора и доступная скорая помощь.

«Для этого мы продолжаем большую программу по обновлению первичного звена, строим новые больницы, закупаем самое современное оборудование», — заявил Воробьев.