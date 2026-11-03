В Подмосковье за неделю подключили 482 камеры к «Безопасному региону»

С начала 2026 года в Подмосковье установили более 11,4 тыс. камер. Всего к системе «Безопасный регион» подключено более 178 тыс. камер.

Более 91 тыс. видеокамер оснащены искусственным интеллектом. Он анализирует видеопоток и передает информацию ответственным службам, помогая быстрее выявлять проблемы и реагировать на них.

Умные камеры следят за скоплением мусора и очередями на остановках, выявляют парковку в запрещенных зонах вдоль дорог, на газонах и у контейнерных площадок. Также они контролируют чистоту и порядок во дворах, фиксируют незаконную торговлю и другие нарушения.

Со всеми практиками применения искусственного интеллекта в Подмосковье можно ознакомиться на портале «Цифровой регион». Там же можно подать заявку на их пилотное внедрение в свою деятельность.

По нацпроекту «Экономика данных» российские разработчики получают поддержку, образование в ИТ-отрасли соответствует требованиям рынка, а государство, бизнес и люди защищены от киберпреступников. Цифровые решения дают новые возможности, делая жизнь удобнее: госуслуги доступны онлайн, а интернет появляется в самых отдаленных уголках страны.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев отметил, что система «Безопасный регион» очень важна для Подмосковья, так как позволяет оперативно мониторить ситуацию в том числе в отдаленных территориях. Система нацелена не только на выявление правонарушений, но и на контроль общественных пространств.

«Мы пошли гораздо дальше. Сегодня и в большинстве дворов работа эта продолжается, а также в особо удаленных местах мы имеем возможность пользоваться видеонаблюдением, системой распознаванием лиц. Все это принципиально важно», — сказал Воробьев.