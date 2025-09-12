Врач: «бабушкины» рецепты закруток без стерилизации могут быть опасны

«Бабушкины» рецепты закруток, где предполагается закатывание банок металлическими крышками без стерилизации или с нарушением технологий термообработки, могут быть опасны, сообщила РИАМО врач-гастроэнтеролог, эксперт лаборатории «Гемотест» Екатерина Кашух.

«К не самым полезным можно отнести рецепты, требующие большого количества сахара (варенья, джемы) или соли (некоторые виды маринадов). Если есть их часто и помногу, это может способствовать развитию гипертонии, сахарного диабета и ожирения. Также стоит избегать старых, „бабушкиных“ рецептов, где предполагается закатывание банок металлическими крышками без стерилизации или с нарушением технологий термообработки», — предупредила Кашух.

Она отметила, что сегодня мы имеем доступ к более совершенным и безопасным методам консервации, а также к надежным холодильным установкам: необходимости в рискованных способах заготовки уже нет.

«Не рекомендуется закрывать герметично любые консервы без добавления естественных консервантов — кислоты или большого количества соли. Это в первую очередь относится к грибам, мясу, рыбе и тушеным овощам, приготовленным в собственном соку. Такие условия могут привести к избыточному росту опасных бактерий, например Clostridium botulinum, токсин который вызывает ботулизм. Это тяжелое пищевое отравление, которое может привести к летальному исходу», — сказала врач.

Кашух добавила, что загрязненный токсином продукт часто не имеет признаков порчи — у него нормальный цвет, запах и вкус.

«При приготовлении домашних консервов важно соблюдать гигиену, использовать проверенные рецепты и не употреблять продукты из банок со вздутыми крышками, помутневшим рассолом или пузырьками газа», — заключила специалист.